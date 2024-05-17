Еще один финалист определился в бою Казахстана и Узбекистана

Определился финалист в весовой категории до 80 килограммов на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" в Астане, сообщают Vesti.kz.
Казахстанец Аятолла Такежанов проиграл судейским решением Рахматулле Бойматову из Узбекистана. Таким образом, Такежанов взял бронзу, а Бойматов будет боксировать в финале.
Напомним, ранее состоялись и другие принципиальные битвы между Казахстаном и Узбекистаном. Так, перешедший под флаг Казахстана узбекский боксер Аман Конысбеков стал бронзовым призером турнира в весе до 71 килограмма, а встреча Тимура Нурсеитова и Алохона Абдуллаева в категории до 75 килограммов завершилась скандалом, подробности - здесь.
Пять битв с Узбекистаном и шоу Кункабаева. Прямая трансляция полуфиналов турнира по боксу
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