Скандалом завершилась дуэль Казахстан - Узбекистан в боксе

Состоялась еще одна принципиальная дуэль между Казахстаном и Узбекистаном на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов ринг разделили Тимур Нурсеитов и Алохон Абдуллаев. Победа по итогам трех раундов досталась Нурсеитову. При этом боксер из Узбекистана отказался пожимать руку победителю, так как был раздосадован вердиктом судей. Несмотря на это, тренеры вынудили его подойти к углу казахстанца и поблагодарить за проведенный поединок.

В ходе боя ни один из боксеров не хотел уступать. Более того, они были близки к конфликтной ситуации, но рефери смог погасить их пыл.

Прямая трансляция полуфиналов приведена по этой ссылке.