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Реклама Новости спорта Бокс Любительский бокс Вчера 17:31 Комментарии Перешедший под флаг Казахстана узбекский боксер выиграл медаль международного турнира ©КФБ Одно из самых интересных противостояний состоялось на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz. В полуфинале весовой категории до 71 килограмма встретились казахстанец Аман Конысбеков и узбекистанец Хавасбек Асадуллаев. Победу по итогам трех раундов одержал Асадуллаев. Как итог, Хавасбек будет боксировать в финале, а Аман занял третье место. Напомним, Конысбеков - уроженец Узбекистана, решил выступать под флагом Казахстана. В прошлом году он становился бронзовым призером чемпионата Узбекистана. Пять битв с Узбекистаном и шоу Кункабаева. Прямая трансляция полуфиналов турнира по боксу Поделиться в соц. сетях:













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