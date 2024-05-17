Чемпион мира из Казахстана отменил сенсацию на домашнем турнире

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в финал международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 86 килограммов ему противостоял Вишал Вишал из Индии, которого он уверенно перебоксировал - 5:0. В финале казахстанец поборется за золото, в то время как Вишал вернется на родину с бронзовой наградой.
Нурбек Оралбай - чемпион мира (2023) и бронзовый призер чемпионата Азии (2022).
Прямая трансляция полуфиналов приведена по этой ссылке.
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