Боксер из Казахстана сотворил камбэк с нокдаунами в битве с Японией

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов вышел в финал международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 60 килограммов он победил японца Соту Накаяму. При этом первый раунд остался за соперником. Однако последующие казахстанец провел в агрессивной манере, несколько раз отправив Накаяму в нокдаун. Как итог, Сырымбетов вышел в финал турнира и поспорит за золото с соотечественником Сериком Темиржановым, который в своем бою остановил Адилета Курметова. Накаяма, в свою очередь, стал бронзовым призером турнира.
Пять битв с Узбекистаном и шоу Кункабаева. Прямая трансляция полуфиналов турнира по боксу
Загрузка матч-центра...
Реклама