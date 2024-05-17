Разгромом завершилось казахстанское дерби за финал международного турнира

Казахстанский боксер Серик Темиржанов вышел в финал международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 60 килограммов он уверенно прошел соотечественника Адилета Курметова - 5:0. Как итог, Темиржанова впереди ждет еще один бой за золото, а Курметову остается довольствоваться бронзовой наградой.
Темиржанов - серебряный призер чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).
Прямая трансляция полуфиналов приведена по этой ссылке.
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