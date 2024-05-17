Чемпион Азии из Казахстана с нокдауном вышел на супербой с Кункабаевым

Казахстанский боксер Айбек Оралбай одержал уверенную победу в полуфинале международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.

В поединке свыше 92 килограммов он оказался сильнее Махаммада Абдуллаева из Азербайджана. К тому же последний побывал в нокдауне во втором раунде.

В итоге Оралбай в финале турнира встретится со своим соотечественником Камшыбеком Кункабаевым, который в 1/2 финала победил Чаухана Гаурава из Индии. Абдуллаев, в свою очередь, стал бронзовым призером.

Айбек Оралбай - победитель чемпионата Азии 2022 года.

Камшыбек Кункабаев - бронзовый призер Олимпиады (2020), двукратный вице-чемпион мира (2017, 2019) и четырехкратный вице-чемпион Азии (2017, 2019, 2021, 2022).