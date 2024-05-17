Кункабаев ответил Джалолову: казахстанец вышел в финал турнира в Астане

Казахстан получил очередного финалиста на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.

Победой отметился Камшыбек Кункабаев, который в полуфинале весовой категории свыше 92 килограммов победил Чаухана Гаурава из Индии.

Таким образом, Кункабаев поборется за золото турнира, а Гаурав взял бронзу.

Этим самым Камшыбек подтвердил свой класс и ответил Баходиру Джалолову из Узбекистана, с которым ранее неоднократно встречался в ринге. Джалолов в данный момент выступает на турнире в Хабаровске, посвященном памяти героя Советского Союза Константина Короткова, где отметился победой нокаутом, подробности - здесь.

Отметим, что боксеры двух стран рассматриваются в числе конкурентов на медали Игр-2024 в Париже.

Еще один нокаут от Джалолова, или Как Узбекистан готовится к дуэли с Казахстаном