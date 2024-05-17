Еще один нокаут от Джалолова, или Как Узбекистан готовится к дуэли с Казахстаном

Звезды сборной Узбекистана по боксу успешно вышли в финал международного турнира в Хабаровске, передает корреспондент Vesti.kz.

В Россию отправились обладатели олимпийских лицензий Игр в Париже и все 7 бойцов будут биться за золото турнира.

В полуфинале категории до 54 килограммов олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов бился с Денисом Солотских из Беларуси. Противостояние продлилось все три раунда, а золотой медалист ЧМ-2023 смог выиграть только раздельным решением судей.

В весовой категории до 57 килограммов Абдумалик Халоков, напротив, явно доминировал в поединке с корейцем Сеул Паком и выиграл досрочно. Во втором раунде чемпиону мира ЧМ-2023 удалось потрясти конкурента - судья дважды отсчитал нокдаун. В итоге Халоков выиграл противостояние за явным преимуществом во втором раунде.

Еще один действующий чемпион мира, Руслан Абдуллаев (до 67 килограммов), боксировал с Илгаром Салаховым из Азербайджана, и выиграл поединок единогласным решением судей.

В похожем стиле выиграл бой золотой медалист ЧМ-2023 Асадхужа Муйдинхужаев (до 71 килограмма). В поединке 1/2 финала с Германом Моноулгу из Конго боксер из Узбекистана послал конкурента в нокдаун, а судьи отдали ему все три раунда.

Не смог провести полуфинальную встречу Турабек Хабибуллаев (до 80 килограммов) - его соперник, а им должен был стать Тимофей Микшенко из России, снялся с поединка.

В финале супертяжелого дивизиона (свыше 92 килограммов) состоится дуэль двух боксеров из Узбекистана. Лазизбек Муладжанов в первом же раунде досрочно одержал победу над Никитой Нагорным, а Баходир Джалолов техническим нокаутом в стартовой трехминутке выиграл у Окенебулора Кестена из Нигерии.

Нокаутом закончился бой Джалолова на турнире в России

Отметим, что в данный момент сборная Казахстана выступает на домашнем турнире в Астане. Прямая трансляция доступна здесь. Боксеры двух стран рассматриваются в числе конкурентов на медали Игр в Париже.

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