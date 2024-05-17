Полным фиаско обернулся матч Казахстана с финалистом ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана потерпела четвертое поражение на групповом этапе чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии. На этот раз от Германии, передают Vesti.kz.

Встреча группы B прошла в Остраве и завершилась со счетом 2:8.

В составе победителей отличились Максимилиан Шубер (2-я минута), Паркер Туоми (3-я), Джон-Джейсон Питерка (22-я), Лукас Райхель (29-я, 51-я), Лукас Каэльбле (36-я), Фредерик Тиффельс (55-я) и Максимилиан Кастнер (59-я). У проигравших шайбы забросили Роман Старченко (8-я) и Артем Королев (52-я).

Благодаря этому успеху Германия набрала 9 очков и вышла на второе место в таблице. Подопечные Галыма Мамбеталиева с 3 баллами остались на предпоследней, седьмой строчке. Для них это четвертое и самое крупное поражение на текущем турнире. Ранее последовали неудачи в играх против Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3). Единственная победа пришлась на стартовый матч с Францией (3:1).

Следующую игру Казахстан проведет с командой США 19 мая.

Напомним, на чемпионате мира 2023 года Германия дошла до финала, проиграв Канаде со счетом 2:5.

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