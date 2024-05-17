Видео разгрома в матче ЧМ по хоккею Германия - Казахстан

Хоккеисты сборной Германии разгромили Казахстан на групповом этапе чемпионата мира-2024 в Чехии, передают Vesti.kz.

Встреча группы B, состоявшаяся в Остраве, завершилась со счетом 8:2. С авторами голов можно ознакомиться по этой ссылке. Турнирное положение команд приведено здесь.

Для подопечных Галыма Мамбеталиева эта неудача стала четвертой на текущем турнире и самой крупной. Ранее последовали поражения от Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3). Единственная победа была одержана над Францией (3:1).

Следующая игра пройдет с командой США 19 мая.

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