Казахстанского хоккеиста наградили за матч с вице-чемпионами

Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче с Германией в рамках группового этапа чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

Им стал нападающий Роман Старченко, отличившийся голом на 8-й минуте.

При этом подопечные Галыма Мамбеталиева уступили со счетом 2:8. Следующую игру они проведут против США 19 мая.

После этой виктории Германия с 9 очками расположилась на втором месте группы B, казахстанцы с 3 баллами остались на предпоследней, седьмой строчке. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Напомним, на чемпионате мира 2023 года Германия стала вице-чемпионом, проиграв в финале Канаде со счетом 2:5.