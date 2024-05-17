В России жестко ошиблись с сенсацией в матче Казахстана на ЧМ по хоккею

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко надеялся на сенсационный результат в матче чемпионата мира-2024 между Германией и Казахстаном, передают Vesti.kz.

Однако подопечные Галыма Мамбеталиева не оправдали его надежд, уступив со счетом 2:8 и потерпев самое крупное поражение на групповом этапе текущего турнира.

Шевченко прогнозировал победу казахстанцев со счетом 5:3 со словами "Казахстан, мы болеем за тебя".

Видеообзор игры Германия - Казахстан можно посмотреть здесь. При этом нападающего Романа Старченко признали лучшим игроком в составе казахстанской сборной.

Следующую игру Казахстан проведет против США 19 мая.

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