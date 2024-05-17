Казахстан удивит Германию? Расклады на решающие игры ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею должна обыграть команду Германии, если планирует бороться за плей-офф чемпионата мира в Чехии, а корреспондент Vesti.kz предлагает изучить варианты на оставшуюся часть турнира.

Продолжение 1. Полным фиаско обернулся матч Казахстана с финалистом ЧМ по хоккею

Ранее казахстанцы проиграли Швеции и уступили в третьем матче подряд. После 4 встреч у подопечных Галыма Мамбеталиева всего 3 очка.

До завершения группового раунда сборной Казахстана осталось провести три встречи, а набирать очки нужно во всех играх - с Германией (17 мая), США (19 мая) и Польшей (20 мая).

Что нужно, чтобы сборная Казахстана вышла в плей-офф ЧМ-2024?

Нужно победить во встрече с Германией. Почему? У Германии после 4 туров на 3 очка больше, следовательно, чтобы их обойти, нашей команде нужна чистая победа над ними, в основное время.

Победа над Германией в овертайме или по буллитам сократит отставание до 2 очков и оставит лишь небольшие шансы на дальнейшую борьбу за выход в четвертьфинал – но уже без права на ошибку в матчах с США и Польшей.

К тому же, казахстанцы на 4 очка уже отстают от сборных США и Латвии, что еще меньше вариантов оставляет шансов для недобора очков.

Что будет, если Казахстан проиграет Германии на ЧМ-2024?

Предположим, что поражение от Германии, даже в овертайме или по буллитам, поставит крест на амбициях сборной Казахстана на успешное преодоление групповой стадии турнира.

С другой стороны, любой набранный балл во встречах с Германией или США практически гарантирует прописку казахстанцам в элитном дивизионе. Если Казахстан победит, то точно снова сыграет с сильнейшими командами мира.

Как Казахстан играл против Германии на ЧМ-2024?

Команды встречались пять раз и у Казахстана есть опыт побед. В 2005 году на ЧМ в Австрии сборная Казахстана обыграла Германию со счетом 2:1, а на ЧМ-2021 повторил успех, но со счетом 3:2.

Еще в одном матче между этими командами, на ЧМ-2014 в Минске, Германия добилась победы по буллитам (2:1 Б).

Первое поражение Казахстану Германия нанесла в Чехии, только 20 лет назад. Европейская сборная победила со счетом 4:2, а два года назад повторила успех в Хельсинки - 5:4.

Зачем Казахстану играть с Польшей на ЧМ-2024?

Если Казахстан не сможет набрать очки перед последним игровым днем, то встреча с Польшей станет очень важной. Почему? Конкуренты в очном матче определят команду, которая покинет элитный дивизион.

Прямая трансляция матча Казахстана с призером Олимпиады на ЧМ по хоккею

Начало встречи в 19:20 по времени Астаны. Прямую трансляцию этого матча будет вести телеканал Qazsport. Ссылка на прямой эфир доступна здесь.

Ранее наша команда провела на турнире четыре встречи. В начале была победа над Францией (3:1), а затем поражения от Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3). После этих матчей казахстанцы занимают предпоследнее место с тремя баллами в своем активе.

У идущей пятой Германии шесть очков. Лидерство в группе удерживает Швеция, которая набрала 12 баллов.

Отметим, что первые четыре команды проходят в плей-офф, а последняя покидает элитный дивизион.