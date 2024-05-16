Казахстан отменил разгром в матче с лидером ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею потерпела третье поражение на групповом этапе чемпионата мира-2024, проходящего в эти дни в Чехии, передают Vesti.kz.

На этот раз подопечные Галыма Мамбеталиева уступили лидеру группы - Швеции со счетом 1:3.

Шайбы у победителей забросили Маркус Йоханссон (11-я минута), Линус Йоханссон (36-я) и Фабиан Зеттерлунд (42-я). Причем Линус Йоханссон отличился, когда его сборная играла в меньшинстве. В составе проигравших точным броском отметился Адиль Бекетаев (46-я).

Благодаря этому успеху шведы набрали 12 очков и закрепились на первом месте группы B, тогда как казахстанцы с 3 баллами находятся на предпоследней, седьмой строчке.

Ранее Казахстан обыграл Францию (3:1), после чего проиграл Словакии (2:6) и Латвии (0:2). Следующую игру казахстанские хоккеисты проведут с Германией 17 мая.

Отметим, что в плей-офф выйдут команды, попавшие в топ-4 в своих группах.