Казах из "Барыса" вошел в историю ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Швеции на групповом этапе чемпионата мира-2024 в Чехии, передают Vesti.kz.

Казахстан отменил разгром в матче с лидером ЧМ по хоккею

Встреча группы B, прошедшая в Остраве, завершилась со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Адиль Бекетаев на 46-й минуте. Причем его бросок оказался самым сильным на турнире.

"Несмотря на превосходство соперника, Казахстан не сдавался. И это было вознаграждено, когда Адиль Бекетаев нанес идеальный бросок под перекладину с передачи Евгения Рымарева. Скорость шайбы составила 162 км/ч - это самый сильный бросок на турнире на сегодняшний день", - говорится в обзоре IIHF.

Для Казахстана это третье поражение на групповом этапе. Ранее последовали неудачи в матчах против Словакии (2:6) и Латвии (0:2). Единственная победа одержана на старте турнира над Францией (3:1).

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут с Германией 17 мая.