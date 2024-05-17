Сухим разгромом завершился матч соперников Казахстана на ЧМ по хоккею

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Чехии с участием Казахстана, сыграли сборные Франции и США, передает Vesti.kz.

Встреча прошла под диктовку американцев, которые усилиями Брока Нельсона, Джонни Годро, Шейна Пинто, и оформившего дубль Мэттью Болди, разбили соперника со счетом 5:0.

Благодаря этой победе США набрали семь очков и вошли в зону плей-офф, вытеснив Германию, Франция занимает шестое место с четырьмя баллами. При этом Казахстан с тремя пунктами находится на предпоследнем месте.

Напомним, что со старта соревнования наша сборная провела четыре матча. Казахстан выиграл Францию (3:1), а затем уступил Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3).

Следующий матч Казахстана запланирован на сегодня, 17 мая. В 19:20 по времени Астаны подопечные Галыма Мамбеталиева встретятся с Германией.