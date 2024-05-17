Прямая трансляция матча Казахстана с призером Олимпиады на ЧМ по хоккею

Сегодня, 17 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Германии на чемпионате мира по хоккею 2024 года, передает Vesti.kz.

Продолжение 1. Полным фиаско обернулся матч Казахстана с финалистом ЧМ по хоккею

Начало встречи в 19:20 по времени Астаны. Прямую трансляцию этого матча будет вести телеканал Qazsport. Ссылка на прямой эфир доступна здесь.

Ранее наша команда провела на турнире четыре встречи. В начале была победа над Францией (3:1), а затем поражения от Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3). После этих матчей казахстанцы занимают предпоследнее место с тремя баллами в своем активе.

У идущей пятой Германии шесть очков. Лидерство в группе удерживает Швеция, которая набрала 12 баллов.

Отметим, что первые четыре команды проходят в плей-офф, а последняя покидает элитный дивизион.