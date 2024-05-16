Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче против Швеции

Сегодня, 16 мая, сборная Казахстана уступила Швеции на групповом этапе чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.
Встреча в Остраве завершилась со счетом 1:3.
Казахстан отменил разгром в матче с лидером ЧМ по хоккею
Никита Бояркин признан лучшим игроком сборной Казахстана, он отразил 41 из 44 бросков в дебютной игре. В предыдущих матчах ворота защищал Андрей Шутов.
Ранее казах из "Барыса" вошел в историю чемпионата мира, подробности - здесь.
С турнирным положением команд в группе В можно ознакомиться по этой ссылке.
Следующую игру казахстанские хоккеисты проведут с Германией 17 мая.
В плей-офф выйдут команды, попавшие в топ-4 в своих группах.
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