Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче против Швеции

Сегодня, 16 мая, сборная Казахстана уступила Швеции на групповом этапе чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

Встреча в Остраве завершилась со счетом 1:3.

Казахстан отменил разгром в матче с лидером ЧМ по хоккею

Никита Бояркин признан лучшим игроком сборной Казахстана, он отразил 41 из 44 бросков в дебютной игре. В предыдущих матчах ворота защищал Андрей Шутов.

Ранее казах из "Барыса" вошел в историю чемпионата мира, подробности - здесь.

С турнирным положением команд в группе В можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующую игру казахстанские хоккеисты проведут с Германией 17 мая.

В плей-офф выйдут команды, попавшие в топ-4 в своих группах.