Чемпион мира из Казахстана избил японца и вышел в финал турнира по боксу

Один из лидеров сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов выступил в полуфинале турнира "Кубок Елорда", который проходит в Астане, передает Vesti.kz.

Соперником Бибосынова в весовой категории до 51 килограмма оказался Соуши Макино из Японии. По итогам трех раундов судьи единогласным решением зафиксировали победу казахстанца. Таким образом, Сакен пробился в финал, а Макино стал бронзовым призером.

Напомним, что Сакен Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, чемпионом мира-2021, а также двукратным призером чемпионатов Азии.

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