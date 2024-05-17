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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Разгромом с нокдауном обернулась дуэль Узбекистан - Казахстан в боксе

Разгромом с нокдауном обернулась дуэль Узбекистан - Казахстан в боксе
©Кадр из видео

Казахстанский боксер Алмат Абдуали стал бронзовым призером международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.

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В полуфинале весовой категории до 63.5 килограмма он разгромно уступил Адхамжону Мухиддинову из Узбекистана - 0:5. При этом в третьем раунде Абдуали отсчитали нокдаун.

В финале Адхамжон встретится с иранцем Али Хабибинежадом, который в полуфинале оказался сильнее казахстанца Жандоса Кыдыралиева.

Мухиддинов - серебряный призер Кубка Странджа, который называют еще малым чемпионатом мира.

Пять битв с Узбекистаном и шоу Кункабаева. Прямая трансляция полуфиналов турнира по боксу

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Метки:
Бокс Сборная Казахстана по боксу

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