Разгромом с нокдауном обернулась дуэль Узбекистан - Казахстан в боксе

Казахстанский боксер Алмат Абдуали стал бронзовым призером международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 63.5 килограмма он разгромно уступил Адхамжону Мухиддинову из Узбекистана - 0:5. При этом в третьем раунде Абдуали отсчитали нокдаун.

В финале Адхамжон встретится с иранцем Али Хабибинежадом, который в полуфинале оказался сильнее казахстанца Жандоса Кыдыралиева.

Мухиддинов - серебряный призер Кубка Странджа, который называют еще малым чемпионатом мира.

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