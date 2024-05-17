Казахстан лишил золота титулованного боксера из Узбекистана

Сегодня, 17 мая, в Астане на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" проходят полуфинальные бои среди мужчин, сообщают Vesti.kz.

В финал в весовой категории до 57 килограммов пробился казахстанец Оразбек Асылкулов, которому удалось остановить в полуфинале титулованного соперника из Узбекистана Миразбека Мирзахалилова.

Поединок был остановлен во втором раунде из-за того, что боксеры получили рассечения в результате столкновения головами. На момент остановки на карточках судей впереди был Асылкулов, которому и присудили победу.

В схватке за золото Оразбек встретится с соотечественником Махмудом Сабырханом, который без боя прошел в финал, подробности - здесь.

Мирзахалилов - чемпион мира (2019) и Азии (2019). Также брал золото на летних Азиатских играх (2018).