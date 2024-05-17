Неожиданным исходом завершился бой капитана сборной Казахстана на турнире по боксу

Казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов без боев вышли в финалы международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передает Vesti.kz.

Сабырхан в полуфинале весовой категории до 57 килограммов должен был встретиться с соотечественником Асылжаном Серикбаем, а Шымбергенову в весе до 71 килограмма предстояло внутреннее дерби с Темирханом Тезеком.

Однако соперники отказались от боев и пропустили лидеров в финал турнира. Отметим, что Шымбергенов является капитаном сборной Казахстана.

Финальные поединки "Кубка Елорда" пройдут 18 мая. Со списком полуфиналистов и трансляцией можно ознакомится по этой ссылке.