Сколько золота может выиграть Узбекистан на турнире по боксу в Астане

Сборная Узбекистана по боксу получила трех финалистов на международном турнире "Кубок Елорда" в Астане по итогам полуфинальных боев среди мужчин, сообщают Vesti.kz.

В финал пробились Адхамжон Мухиддинов (до 63.5 килограмма), Хавасбек Асадуллаев (до 71 килограмма) и Рахматулло Бойматов (до 80 килограммов).

За золото турнира Мухиддинов поспорит с иранцем Али Хабибинежадом, Асадуллаев - с казахстанцем Темирханом Тезеком, Бойматов - с китайцем Танглатихе Туохетаербике.

От Казахстана в финале выступят 17 боксеров, от Китая - 2, от Японии, Ирана, Кыргызстана и Азербайджана - по 1.

Решающие бои состоятся 18 мая.

О том, кто из казахстанцев отобрался в финал, а кто довольствовался бронзовой наградой, читайте в этом материале.