Финал с участием олимпийского чемпиона из Узбекистана завершился досрочно

Узбекский боксер первого наилегчайшего веса Хасанбой Дусматов выиграл турнир в Хабаровске, посвященный памяти героя Советского Союза Константина Короткова, передает Vesti.kz.
Противостояние с соотечественником Шахзодом Музафоровым завершилось после второго раунда, когда судьи отдали победу Дусматову. Успех был достигнут в виду явного преимущества Хасанбоя.
Отметим, что Дусматов является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера (2016), а также чемпионом мира (2023).
Помимо этого, боксер владеет поясом WBA International в первом наилегчайшем весе.
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