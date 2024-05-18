Кункабаев ответил на золото Джалолова и забрал главную награду международного турнира

Один из лидеров сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев стал победителем международного турнира "Кубок Елорда", проходившего с 12 по 18 мая в Астане, передают Vesti.kz.

Кункабаев дошел до финала в весовой категории свыше 92 килограммов и должен был встретиться против своего соотечественника Айбека Оралбая. Однако решающий бой не состоялся, тогда как Кункабаев автоматическим стал чемпионом домашнего турнира, в рамках которого он также был признан лучшим боксером. Этого звания удостоился и китайский боксер Юань Чанг, выступавший в категории до 54 килограммов.

Между тем представитель Узбекистана Баходир Джалолов, с которым Кункабаев встречался неоднократно, боксировал на другом международном турнире в Хабаровске, посвященном памяти героя Советского Союза Константина Короткова. В финале Джалолов встретился против другого узбекского боксера Лазизбека Мулложонова. Вот только их поединок не впечатлил зрителей из-за пассивности боксеров, которые, похоже, боялись друг друга невольно травмировать перед Олимпиадой-2024 в Париже. Несмотря на это, победа в странном междусобойчике досталась Джалолову.

В общей сложности 14 боксеров из Казахстана стали победителями турнира "Кубок Елорда", подробности - здесь.