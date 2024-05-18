Казахстан vs Узбекистан. Кто выиграл медальный зачет на турнире по боксу в Астане

Завершился международный турнир по боксу "Кубок Елорда", который с 12 по 18 мая проходил в Астане, передают Vesti.kz.
По итогам боев определились победители в 24 весах.
В мужской сетке турнира медальный зачет выиграл Казахстан:
Казахстан - 9 золота, 8 серебра, 14 бронзы;
Узбекистан - 1 золото, 2 серебра, 2 бронзы;
Китай - 1 золото, 1 серебро.
В женской сетке турнира также доминировали местные боксерши:
Казахстан - 5 золота, 5 серебра, 11 бронзы;
Китай - 4 золота, 1 бронза;
Индия - 2 золота, 2 серебра, 4 бронзы.
В составе мужской сборной Казахстана золото выиграли:
51 кг. Сакен Бибосынов;
54 кг. Карим Серкебаев;
57 кг. Махмуд Сабырхан;
60 кг. Талгат Сырымбетов;
67 кг. Нурбек Мурсал;
75 кг. Тимур Нурсеитов;
86 кг. Нурбек Оралбай;
92 кг. Сагындык Тогамбай;
+92 кг. Камшыбек Кункабаев.
В составе женской сборной Казахстана золото выиграли:
57 кг. Карина Ибрагимова;
60 кг. Виктория Графеева;
63 кг. Аида Абикеева;
70 кг. Мадина Нуршаева;
+81 кг. Елдана Талипова.
При этом некоторые первые номера сборной Казахстана не боксировали в финале. Тем не менее они автоматически стали чемпионами: Сакен Бибосынов, Карим Серкебаев, Махмуд Сабырхан и Камшыбек Кункабаев.
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