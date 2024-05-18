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Реклама Новости спорта Бокс Любительский бокс Вчера 19:26 Комментарии Казахстан vs Узбекистан. Кто выиграл медальный зачет на турнире по боксу в Астане ©КФБ Завершился международный турнир по боксу "Кубок Елорда", который с 12 по 18 мая проходил в Астане, передают Vesti.kz. По итогам боев определились победители в 24 весах. В мужской сетке турнира медальный зачет выиграл Казахстан: Казахстан - 9 золота, 8 серебра, 14 бронзы; Узбекистан - 1 золото, 2 серебра, 2 бронзы; Китай - 1 золото, 1 серебро. В женской сетке турнира также доминировали местные боксерши: Казахстан - 5 золота, 5 серебра, 11 бронзы; Китай - 4 золота, 1 бронза; Индия - 2 золота, 2 серебра, 4 бронзы. В составе мужской сборной Казахстана золото выиграли: 51 кг. Сакен Бибосынов;

54 кг. Карим Серкебаев;

57 кг. Махмуд Сабырхан;

60 кг. Талгат Сырымбетов;

67 кг. Нурбек Мурсал;

75 кг. Тимур Нурсеитов;

86 кг. Нурбек Оралбай;

92 кг. Сагындык Тогамбай;

+92 кг. Камшыбек Кункабаев. В составе женской сборной Казахстана золото выиграли: 57 кг. Карина Ибрагимова;

60 кг. Виктория Графеева;

63 кг. Аида Абикеева;

70 кг. Мадина Нуршаева;

+81 кг. Елдана Талипова. При этом некоторые первые номера сборной Казахстана не боксировали в финале. Тем не менее они автоматически стали чемпионами: Сакен Бибосынов, Карим Серкебаев, Махмуд Сабырхан и Камшыбек Кункабаев. Поделиться в соц. сетях:













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