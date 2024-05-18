Невиданная развязка случилась в финалах лидеров Казахстана на турнире по боксу

Сегодня, 18 мая, сразу несколько ведущих боксеров сборной Казахстана не выступили в финалах международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передает Vesti.kz.
От участия в финале отказались Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Камшыбек Кункабаев и Айбек Оралбай.
Вероятнее всего, они хотели поберечь себя в преддверии подготовки к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут летом.
Финальные пары турнира выглядели таким образом:
51 кг. Сакен Бибосынов (Казахстан) - Дамир Абдикадир (Казахстан);
57 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Оразбек Асылкулов (Казахстан)
92+ кг. Камшыбек Кункабаев (Казахстан) - Айбек Оралбай (Казахстан).
Загрузка матч-центра...
Реклама