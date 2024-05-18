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Реклама Новости спорта Бокс Любительский бокс Вчера 20:11 Комментарии Сколько Кункабаев и другие чемпионы заработали на турнире в Астане ©КФБ В Астане завершился международный турнир по боксу "Кубок Елорда". Бои проходили с 12 по 18 мая, передают Vesti.kz. Казахстан в общей сложности завоевал 14 золотых медалей. Их обладателями в мужской сетке стали: 51 кг. Сакен Бибосынов;

54 кг. Карим Серкебаев;

57 кг. Махмуд Сабырхан;

60 кг. Талгат Сырымбетов;

67 кг. Нурбек Мурсал;

75 кг. Тимур Нурсеитов;

86 кг. Нурбек Оралбай;

92 кг. Сагындык Тогамбай;

+92 кг. Камшыбек Кункабаев. В женской сетке первое место заняли: 57 кг. Карина Ибрагимова;

60 кг. Виктория Графеева;

63 кг. Аида Абикеева;

70 кг. Мадина Нуршаева;

+81 кг. Елдана Талипова. Победителям предусмотрены денежные призы в размере 700 долларов, серебряным призерам - 400 долларов, бронзовым - 200 долларов. При этом Кункабаев и Юань Чанг из Китая (54 кг) стали лучшими боксерами турнира. С его итогами и медальным зачетом можно ознакомиться здесь. Кункабаев ответил на золото Джалолова и забрал главную награду международного турнира Поделиться в соц. сетях:













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