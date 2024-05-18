Сколько Кункабаев и другие чемпионы заработали на турнире в Астане

В Астане завершился международный турнир по боксу "Кубок Елорда". Бои проходили с 12 по 18 мая, передают Vesti.kz.
Казахстан в общей сложности завоевал 14 золотых медалей.
Их обладателями в мужской сетке стали:
51 кг. Сакен Бибосынов;
54 кг. Карим Серкебаев;
57 кг. Махмуд Сабырхан;
60 кг. Талгат Сырымбетов;
67 кг. Нурбек Мурсал;
75 кг. Тимур Нурсеитов;
86 кг. Нурбек Оралбай;
92 кг. Сагындык Тогамбай;
+92 кг. Камшыбек Кункабаев.
В женской сетке первое место заняли:
57 кг. Карина Ибрагимова;
60 кг. Виктория Графеева;
63 кг. Аида Абикеева;
70 кг. Мадина Нуршаева;
+81 кг. Елдана Талипова.
Победителям предусмотрены денежные призы в размере 700 долларов, серебряным призерам - 400 долларов, бронзовым - 200 долларов.
При этом Кункабаев и Юань Чанг из Китая (54 кг) стали лучшими боксерами турнира. С его итогами и медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
Кункабаев ответил на золото Джалолова и забрал главную награду международного турнира
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