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Громкой сенсацией завершился бой узбекского триумфатора турнира в Астане

Громкой сенсацией завершился бой узбекского триумфатора турнира в Астане
©instagram.com/abdumurodov__d/

Узбекский боксер Дильшод Абдумуродов сенсационно проиграл финал турнира в Хабаровске, посвященный памяти героя Советского Союза Константина Короткова, передает Vesti.kz.

Его поединок с Максудом Хасметовым из Азербайджана в весе до 60 килограмм получился зрелищным. Соперники сражались все три раунда, по итогам которых, судьи раздельным решением отдали победу Максуду.

Отметим, что Абдумуродов является прошлогодним победителем казахстанского турнира Elorda Cup, который проходил в Астане. В финале тогда он единогласным решением судей взял верх над Бекнуром Ожановым.

Добавим, что ранее на этом турнире золотой медалью отметился олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов.

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Метки:
Бокс

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