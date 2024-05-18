Казахстан и Китай в кровавом бою выявили чемпиона в боксе

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай стал обладателем золотой медали на международном турнире "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.
В решающем бою весовой категории до 92 килограммов ему противостоял Сюэчжэнь Хань из Китая, у которого он выиграл по очкам - 5:0. При этом казахстанский боксер получил рассечение, в результате чего закончил поединок с кровью на лице.
Тогамбай - чемпион домашнего турнира, а Хань - серебряный призер.
Ранее золото выиграли Нурбек Оралбай (до 86) и Тимур Нурсеитов (до 75). Также победителем турнира стал этнический казах из Китая Тохтарбек Танатхан (до 80).
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