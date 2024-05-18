Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Бокс Любительский бокс Сегодня 16:30 Комментарии Казахский боксер из Китая завоевал золото в дуэли с Узбекистаном ©Кадр из видео Этнический казах из Китая Тохтарбек Танатхан стал победителем международного турнира по боксу "Кубок Елорда" в Астане, сообщают Vesti.kz. В финале весовой категории до 80 килограммов он победил Рахматулло Бойматова из Узбекистана. Отдадим должное Танатхану, поскольку этот бой он вытащил на характере. Танатхан - чемпион летних Азиатских игр (2022) и вице-чемпион мира (2023). Прямая трансляция финалов приведена по этой ссылке. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Футзал

Хоккей

Волейбол

Баскетбол

Бенди

Водное поло

Гандбол

Хоккей на траве Реклама Новости Реклама