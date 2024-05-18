Кункабаев и Ко. Прямая трансляция финалов казахстанцев на турнире по боксу

Сегодня, 18 мая, состоятся финальные поединки международного турнира "Кубок Елорда" в столице Казахстана - Астане, сообщают Vesti.kz.
От хозяев до этой стадии турнира дошли 17 участников. Начало трансляции в 12:00 по астанинскому времени. В прямом эфире бои покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Напомним, что медалистам Elorda Cup предусмотрены денежные призы: за первое место - 700 долларов, за второе - 400 долларов, за третье - 200 долларов.
до 48 килограммов:
Асхат Жусупов (Казахстан) - Али Тохтаров (Казахстан)
до 51 килограммов:
Сакен Бибосынов (Казахстан) - Дамир Абдикадир (Казахстан)
до 54 килограммов:
Серикбаев Карим (Казахстан) - Тимур Кабдешев (Казахстан)
до 57 килограммов:
Сабырхан Махмуд (Казахстан) - Оразбек Асылкулов (Казахстан)
до 60 килограммов:
Серик Темиржанов (Казахстан) - Сырымбетов Талгат (Казахстан)
до 63,5 килограммов:
Кудуралиев Жандос (Казахстан) - Алмат Абдуали (Казахстан)
до 67 килограммов:
Мурсал Нурбек (Казахстан) - Смагулов Бахтияр (Казахстан)
до 71 килограммов:
Аслан Шымбергенов (Казахстан) - Аман Конысбеков (Казахстан)
до 75 килограммов:
Арманулы Армат (Казахстан) - Тимур Нурсеитов (Казахстан).
до 80 килограммов:
Аятола Такежанов (Казахстан) - Рахматуло Байматов (Узбекистан)
до 86 килограммов:
Нурбек Оралбай (Казахстан) - Вишал Вишал (Индия)
до 92 килограммов:
Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Данияр Рахимбердинов (Казахстан)
Свыше 92 килограммов:
Камшыбек Кункабаев (Казахстан) - Айбек Оралбай (Казахстан).
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