Кункабаев и Ко. Прямая трансляция финалов казахстанцев на турнире по боксу

Сегодня, 18 мая, состоятся финальные поединки международного турнира "Кубок Елорда" в столице Казахстана - Астане, сообщают Vesti.kz.

От хозяев до этой стадии турнира дошли 17 участников. Начало трансляции в 12:00 по астанинскому времени. В прямом эфире бои покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, что медалистам Elorda Cup предусмотрены денежные призы: за первое место - 700 долларов, за второе - 400 долларов, за третье - 200 долларов.

до 48 килограммов:

Асхат Жусупов (Казахстан) - Али Тохтаров (Казахстан)

до 51 килограммов:

Сакен Бибосынов (Казахстан) - Дамир Абдикадир (Казахстан)

до 54 килограммов:

Серикбаев Карим (Казахстан) - Тимур Кабдешев (Казахстан)

до 57 килограммов:

Сабырхан Махмуд (Казахстан) - Оразбек Асылкулов (Казахстан)

до 60 килограммов:

Серик Темиржанов (Казахстан) - Сырымбетов Талгат (Казахстан)

до 63,5 килограммов:

Кудуралиев Жандос (Казахстан) - Алмат Абдуали (Казахстан)

до 67 килограммов:

Мурсал Нурбек (Казахстан) - Смагулов Бахтияр (Казахстан)

до 71 килограммов:

Аслан Шымбергенов (Казахстан) - Аман Конысбеков (Казахстан)

до 75 килограммов:

Арманулы Армат (Казахстан) - Тимур Нурсеитов (Казахстан).

до 80 килограммов:

Аятола Такежанов (Казахстан) - Рахматуло Байматов (Узбекистан)

до 86 килограммов:

Нурбек Оралбай (Казахстан) - Вишал Вишал (Индия)

до 92 килограммов:

Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Данияр Рахимбердинов (Казахстан)

Свыше 92 килограммов:

Камшыбек Кункабаев (Казахстан) - Айбек Оралбай (Казахстан).