Чемпион мира из Казахстана взял золото на турнире по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл решающий бой на международном турнире "Кубок Елорда" в Астане, сообщают Vesti.kz.
В финале весовой категории до 86 килограммов он оказался сильнее Мурада Аллахвердиева из Азербайджана - 5:0.
Этим самым казахстанец подтвердил свой высокий класс.
Оралбай - чемпион мира (2023) и бронзовый призер чемпионата Азии (2022).
Аллахвердиев - бронзовый призер Европейских игр (2023).
Прямая трансляция финалов приведена по этой ссылке.
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