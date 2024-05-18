Жесткой дракой с разгромом обернулось казахстанское дерби за золото в боксе

Определился чемпион в весовой категории до 75 килограммов на международном турнире "Кубок Елорда" в Астане, сообщают Vesti.kz.
В финале сошлись казахстанцы Армат Арманулы и Тимур Нурсеитов.
Боксеры устроили настоящую зарубу в ринге, особенно в третьем раунде. У них неплохо проходили размашистые и акцентированные удары. В итоге, лучшим оказался Нурсеитов, победивший со счетом 5:0. Арманулы, в свою очередь, довольствовался серебром.
Прямая трансляция финалов приведена по этой ссылке.
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