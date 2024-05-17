У сборной Казахстана по боксу появилась новая проблема перед Олимпиадой

Бывшая казахстанская боксерша Владислава Кухта примет участие в олимпийском лицензионном турнире, который пройдет в Бангкоке (Таиланд) с 23 мая по 5 июня, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrisport.

Она уже официально заявлена за сборную Венгрии и ведет подготовку к соревнованию. Могла Кухта дебютировать и раньше, но перед мартовским турниром в Италии ей не успели оформить документы.

"Так получилось, что мы не успели чуть-чуть по документации, по оформлению гражданства. Из-за бюрократических сложностей пропускаю этот турнир. Дело в том, что там сейчас политическая ситуация немного сложная. Может быть слышали Каталин Новак ушла с поста. Сейчас нет нового человека, а документы должен подписывать Президент. Вот на таком высоком уровне не получилось", - рассказывала Кухта в интервью Аяну Толегену о мартовской квалификации.

Спустя месяц Владислава объявила в своих социальных сетях о смене гражданства. Боксерша уже успела выступить под новым флагом на международном турнире EUBC Elite Men & Women Championships Belgrade 2024 в Сербии. Также ей удалось выиграть чемпионат страны и стать первым номером своего веса.

Напомним, что Владислава выступала в сборной Казахстана в весовой категории до 57 килограммов, а в новой команде заявлена в весе до 60 килограмм.