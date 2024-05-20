Кункабаев нокаутирует Джалолова, или Кто заберет медали Олимпиады в Париже

С 23 мая по 3 июня в столице Таиланда пройдет второй мировой квалификационный турнир по боксу, где будут разыграны последние лицензии на Олимпийские игры в Париже. Мужская сборная Казахстана уже получила практически все квоты, а корреспондент Vesti.kz решил прикинуть, кто будет биться за золото Игр-2024.

В Бангкоке боксеры разыграют 28 лицензий в семи весовых категориях, а мы начнем свой обзор с наилегчайшей весовой категории.

Кто остановит Сакена Бибосынова на Олимпиаде?

Конкурентов у казахстанской звезды предостаточно. Во-первых, очень хорошие шансы у французского легковеса Билала Беннамы. Он является победителем последних Европейских игр и призером двух чемпионатов мира. Но главное его преимущество – родной ринг. Его победе при родных трибунах может помешать многоопытный ветеран сборной Узбекистана и победитель Игр в Рио-де-Жанейро Хасанбой Дусматов.

Последний свою готовность к Олимпиаде продемонстрировал, выиграв чемпионат мира по боксу и Азиатские игры. Следующим претендентом поставим казахстанского боксера Сакена Бибосынова. Бронзовый призер прошлых Олимпийских игр и золотой медалист чемпионата мира способен доказать, что еще не утратил способностей выигрывать в споре лучших боксеров мира.

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Из тех участников, кто могут преподнести сюрприз, стоит обратить внимание на Ниджада Гуйсенова из Азербайджана и победителя Американских игр - Джуниора Алькантара из Доминиканской Республики. Также интересно возвращение на ринг 40-летнего Хуана Мануэля Лопеса, пуэрториканского боксера-профессионала, чемпиона мира по версии WBO (2008-2011 года). Сможет ли легенда профессионального бокса спустя 10 лет после ухода показать результат на ОИ или выиграет другая звезда? Турнир обещает быть напряженным.

Кто победит, Казахстан или Узбекистан?

Еще одна весовая категория (до 57 килограммов), где состязание может быть построено вокруг противостояния боксеров двух стран. В красном углу Абдумалик Халоков, а в синем - Махмуд Сабырхан.

Если первый выигрывает последние крупные турниры, собирая трофеи на полку, то второй только готовится к главной победе в карьере. Надеемся, что финальный поединок Абдумалика и Махмуда украсит боксерский турнир.

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Кто может вмешаться? За победу могут поспорить чемпион Европейских игр Хавьер Ибаньес Диас, представляющий Болгарию, действующий чемпион Панамериканских игр Джамал Харви из США, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира и Панамериканских игр Сайдель Орта Родригес из Кубы и Луис Оливейра из Бразилии.

Гонка за золотом, где пока нет Казахстана

В категории до 63,5 килограмма выделяется Софьян Умиа из Франции. Он – боксер-профессионал, трехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на родном ринге во Франции может разменять серебро на золото.

Казахстанский участник Игр может присоединиться к списку в столице Таиланда: для этого Мухаммедсабыр Базарбайулы должен пробиться в топ-3 на турнире в Бангкоке. Ранее лицензии получили еще два кандидата на медали Игр-2024 - медалисты ЧМ-2023 Руслан Абдуллаев из Узбекистана и Баходир Усмонов из Таджикистана.

Добавим в список еще трех претендентов. Победителя Азиатских игр и действующего вице-чемпиона мира Баатарсуха Чинзорига из Монголии, бронзового призера ОИ-2020 Гаррисона Гарсайда из Австралии и победителя Панамериканских игр Уайетта Сэнфорда из Канады.

Асланбек Шымбергенов выиграет "казахстанский" вес?

Возможно, но на самом деле в категории с лимитом в 71 килограмм трудно определить одного-двух главных фаворитов. Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов, естественно, один из соискателей на золото, но дивизион довольно ровный.

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Представьте себе, но чемпионами могут стать боксеры из Дании, Сербии или Болгарии. Именно с такой целью едут в Париж победитель Европейских игр датчанин армянского происхождения Николай Тертерян, экс-россиянин Вахид Абассов, ныне представляющий Сербию и болгарин Рами Мофид Киван.

Есть и еще три фамилии, чей успех не выглядит сенсацией. Это Севон Окадзава из Японии, Асадхужа Муйдинхуджаев из Узбекистана и мексиканец Марко Верде. Все трое достаточно квалифицированы и уже титулованы, чтобы оказаться на подиуме с медалью. Надеемся, что Шымбергенов окажется выше всех.

Золото в кубинских мотивах?

В полутяжелом весе (до 80 килограммов) явным фаворитом является кубинский боксер Арлен Лопес Кардона, который уже дважды выигрывал Олимпийские игры. С другой стороны, североамериканцу придется пройти через серьезный турнир.

Почему? Свои доводы найдутся у Александра Хижняка из Украины, который проиграл в финале Игр-2020, но в категории до 75 килограммов. С похожей задачей в Париж едет филиппинец Эумир Марсьяль - бронзовый призер Игр-2020.

Из новой волны выделим двух финалистов ЧМ-2023. В бою за золото турнира в Ташкенте казахстанец Нурбек Оралбай победил этнического казаха Тохтарбека Танатхана, представляющего Китай, а сейчас - оба могут поделить медали Игр-2024.

Сенсация из Казахстана?

Триумф казахстанского тяжеловеса Айбека Оралбая, к сожалению, можно причислить только к неожиданному результату. 23-летний боксер не добивался в последние годы результатов, которые были бы основанием для включения его в фавориты турнира.

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Главная звезда турнира - двукратный олимпийский чемпион Хулио Сесар ла Крус из Кубы. Если виртуозный боксер не выиграет золото, то у нас есть несколько кандидатов, которые могут его огорчить.

В первую очередь, это двукратный вице-чемпион мира Азиз Аббес Мухийдин из Италии и победитель ЧМ-2023 Лазизбек Муллажонов. Далее поставим еще одного медалиста мирового турнира Энмануэля Рейеса из Испании.

В третьей группе - чемпион Азиатских игр Давлет Болтаев из Таджикистана, вице-чемпион Панамериканских игр Кено Машадо из Бразилии и ирландский серебряный призер Европейских игр Джек Марли.

Кункабаев победит Джалолова и заберет золото?

В супертяжелом весе (свыше 92 килограммов) главный фаворит – победитель Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Азии Баходир Джалолов из Узбекистана.

Ожидаем, что достойную конкуренцию Джалолову может составить казахстанская звезда Камшыбек Кункабаев. Наш супертяжеловес "прокачал" свои скиллы и приблизился к сопернику на дистанцию, чтобы его наконец победить. Осталось это доказать в ринге: предположим, что Камшыбеку придется нокаутировать Баходира для победы.

Кто еще может стать медалистом? Это победитель Панамериканских игр Джошуа Эдвардс из США, бронзовый призер Игр в Токио бразилец Абнер Тейшейра и чемпион Европейских игр Делишес Ори из Великобритании.

Может сверкнуть двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Мухаммад Абдуллаев из Азербайджана.

Азиатская конфедерация бокса назвала ключевые финалы на турнире в Астане

Напомним, сборная Казахстана по боксу добыла 7 лицензий в боксе на ОИ-2024: 6 у мужчин, а еще одну выиграла Карина Ибрагимова, выступающая в категории до 57 килограммов.

Ранее Кункабаев выиграл международный турнир в Астане, а Джалолов победил в финале старта в России.

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