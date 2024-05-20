Азиатская конфедерация бокса назвала ключевые финалы на турнире в Астане

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) у себя на сайте подвела краткие итоги международного турнира "Кубок Елорда", прошедшего с 12 по 18 мая в Астане, передают Vesti.kz.

ASBC отметила ключевые финалы с участием казахстанцев.

"13 боксеров стали победителями прошедшего турнира.

Представители Китая, Ирана, Японии, Казахстана и Узбекистана выиграли золото в мужской сетке. Пять победителей уже отобрались на Олимпийские игры в Париже.

Нурбек Мурсал из Казахстана и его товарищ по команде Сагындык Тогамбай выиграли ключевые финалы соревнований.

Японец Казума Аратаке, финалист чемпионата Азии-2022, одержал победу над двумя лучшими представителями страны-хозяйки, сначала над Али Тохтаровым, а затем в финале - над Асхатом Жусуповым.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и чемпион мира 2021 года казахстанец Сакен Бибосынов занял первое место в весе до 51 килограмма после того, как его местный соперник Дамир Абдикадыр не смог выйти на бой.

Один из самых ожидаемых финалов состоялся в категории до 60 килограммов, где более молодой Талгат Сырымбетов одержал великолепную победу над своим соотечественником Сериком Темиржановым.

Сагындык Тогамбай из Казахстана встретился в финале весовой категории до 92 килограммов с Хань Сюэчжэнем. Китайский боксер неожиданно победил казаха на Азиатских играх-2022, но Тогамбай был очень мотивирован в Астане и взял победу в реванше", - говорится в тексте.

Более подробно с итогами турнира в Астане можно ознакомиться здесь.

Победители получили денежные призы в размере 700 долларов, серебряные призеры - 400 долларов, бронзовые - 200 долларов.