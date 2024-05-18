Бой призера ЧМ и казаха определил первого победителя "Кубок Елорда"

Сегодня, 18 мая, в Астане стартовали финальные бои международного турнира по боксу "Кубок Елорда", передает Vesti.kz.
В весовой категории до 48 килограммов финал свел казахстанского боксера Асхата Жусупова и японца Кадзуму Аратаке. По итогам боя победу единогласным решением судей одержал представитель Японии.
Отметим, что Аратаке является двукратным серебряным призером чемпионатов Азии и семикратным чемпионом страны восходящего солнца.
Победители "Кубка Елорда" получат призовые в размере 700 долларов, серебряные призеры - по 400, а обладатели бронзовой медали по 200 долларов.
Кункабаев и Ко. Прямая трансляция финалов казахстанцев на турнире по боксу
Загрузка матч-центра...
Реклама