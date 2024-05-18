Сенсацией закончилось казахское дерби с участием призера ЧМ на турнире по боксу

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов сенсационно стал победителем международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передает Vesti.kz.

В поединке в весовой категории до 60 килограммов он раздельным решением судей победил серебряного призера чемпионатов мира и Азии Серика Темиржанова.

Отметим, что Темиржанов ранее сенсационно проиграл поединок за участие в лицензионном турнире на Олимпиаду, уступив Дулату Бекбауову в полуфинале. Тот бой прошел в весе до 63,5 килограмм. В итоге Бекбауов, примет участие в квалификационном турнире в Таиланде, который пройдет с 23 мая по 5 июня.

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