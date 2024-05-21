В Казахстане выбрали боксеров для решающего отбора на Олимпиаду

Пресс-служба Казахстанской боксерской федерации (КФБ) объявила состав боксеров, которые выступят в последнем лицензионном турнире Олимпиады-2024 в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz.

"В КФБ рассказали, что сборная Казахстана уже прибыла в Таиланд, а 24 мая в Бангкоке начнется второй Всемирный лицензионный турнир. На участие в соревнованиях подали заявки 600 боксеров из 133 команд.

На данный момент мужская сборная Казахстана не имеет лицензии только в одной весовой категории. Мухамедсабыр Базарбайулы выступит в Бангкоке в весе до 63,5 килограмма.

В женской сборной Казахстан представят пять девушек: Назым Кызайбай (50 кг), Улжан Сарсенбек (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Наталья Богданова (66 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

23-го мая будет проведена жеребьевка и определены первые соперники. Соревнования продлятся до второго июня", - сообщает пресс-служба КФБ.

Что касается парижской Олимпиады, то она пройдет в 13 весовых категориях: допуск получат 248 спортсменов, а 51 лицензию участники доберут на финальном лицензионном турнире (23 у женщин, 28 у мужчин).

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