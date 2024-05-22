Бывший "король бокса" из Казахстана узнал хорошую новость

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленный рейтинг во всех весовых категориях, передают Vesti.kz.

Что касается среднего дивизиона, чемпионом которого является Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО), то другой представитель Казахстана Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) улучшил свое положение, поднявшись с третьего места на второе. Первым в списке идет Хамза Шираз (19-0, 15 КО) из Великобритании, а топ-3 замыкает другой британец Дензел Бентли (19-3-1, 16 КО), которого победил по очкам Алимханулы в ноябре 2022 года и этим самым успешно провел первую защиту титула по версии WBO в среднем весе.

Добавим, что Нурсултанов одно время возглавлял рейтинг лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) по версии портала BoxRec. Теперь первую строчку занимает Алимханулы, а Мейирим находится на второй позиции.