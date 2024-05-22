Стало известно, сыграет ли Мбаппе на Олимпиаде

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не примет участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на COPE.

В начале мая Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в мадридском "Реале".

По информации источника, "Реал" рассчитывает на 25-летнего нападающего в августе и не отпустит его на Олимпиаду. Таким образом, Мбаппе не поможет сборной Франции на домашнем олимпийском турнире и будет готовиться к сезону в расположении "сливочных".

Ранее сам Мбаппе говорил, что хотел бы выступить на Олимпиаде, но решение зависит не от него.

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

В составе сборной Франции Мбаппе выигрывал чемпионат мира 2018 года, а также становился серебряным призером ЧМ-2022. На его счету 77 матчей за национальную команду, в которых он забил 46 мячей. Мбаппе является третьим лучшим бомбардиром в истории сборной Франции после Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51).

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На групповом этапе сборной Франции предстоит сыграть с США, Гвинеей и Новой Зеландией.