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"Барселону" собрались разорить за ошибку с Месси

"Барселону" собрались разорить за ошибку с Месси
©ФК "Барселона"

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказался по поводу ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

"Лапорта хотел, чтобы Месси остался, но он рассматривал ситуацию с экономической точки зрения и учитывал положение клуба. Для меня это ошибка, но они делали свою работу.

Я бы довел "Барсу" до разорения, лишь бы Месси остался", – цитирует Гаспара Radioestadio Noche.

Напомним, Месси является воспитанником "Барселоны", которую покинул в 2021 году из-за финансовых ограничений Ла Лиги. После этого он перешел во французский "Пари Сен-Жермен", где провел два сезона.

С лета 2023 года аргентинец выступает за "Интер Майами".

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Метки:
Барселона Месси Лионель Ла Лига Футбол

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