Левандовски проговорился о трансфере Мбаппе в "Реал"

Польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски проговорился о трансфере французской звезды Киллиана Мбаппе в мадридский "Реал", передает Vesti.kz со ссылкой на Mundodeportivo.

В одном из интервью у Роберта спросили, как он относится к трансферу Киллиана в стан мадридцев.

"Подписание "Реалом" Килиана Мбаппе нас не пугает", - ответил Левандовски.

Добавим, что Мбаппе уже попрощался с ПСЖ и летом будет представлен в футболке "Реала".

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Напомним, что Киллиан выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он сыграл за французский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.