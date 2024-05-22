Хабиб готовит соперника Рахмонова

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов помогает в подготовке участнику титульного боя в полусреднем дивизионе Белалу Мухаммаду (23-3-0-1), передают Vesti.kz.

27 июля в Манчестере (Англия) на бойцовском турнире UFC 304 он встретится с местным чемпионом Леоном Эдвардсом (22-3-0-1). Отметим, что в данном дивизионе третьем место удерживает казахстанец Шавкат Рахмонов.

Эдвардс или Мухаммад? За кого выгоднее болеть Рахмонову в чемпионском бою UFC

Рахмонов последний раз бился в октагоне 16 декабря 2023 года, когда финишировал во втором раунде крепкого американца Стивена Томпсона.