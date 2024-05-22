Эдвардс или Мухаммад? За кого выгоднее болеть Рахмонову в чемпионском бою UFC

27 июля в Манчестере (Англия) пройдет крупный бойцовский турнир UFC 304. Номерное событие возглавит титульное реванш-противостояние в полусреднем весе между местным чемпионом Леоном Эдвардсом (22-3-0-1) и американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (23-3-0-1). Корреспондент Vesti.kz поразмышлял на тему того, чья победа будет выгодна казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0).

В августе 2022-го Эдвардс стал чемпионом UFC, сенсационно нокаутировав доминировавшего в последние годы Камару Усмана. С тех пор 32-летний боец провел две защиты пояса, выиграв решением у все того же Усмана и Колби Ковингтона.

Теперь его ждет вторая встреча с 35-летним Мухаммадом. В марте 2021-го они уже бились друг с другом в главном бою вечера на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). Но уже во втором раунде поединок был досрочно завершен. Причиной этому стал непреднамеренный тычок пальцем в глаз соперника от Эдвардса. Белалу так и не удалось привезти в порядок свой глаз, и в итоге бой был признан несостоявшимся.

Теперь они подерутся спустя почти три с половиной года. Эдвардс идет на серии из 12 побед кряду, а у Мухаммада девять выигрышей подряд. И чья-то серия точно оборвется в конце июля. За этим поединком будет наблюдать весь мир, в том числе пристально следить за происходящим будет и казахстанец Рахмонов, занимающий третье место в рейтинге этого дивизиона. Возможно, он станет следующим претендентом на пояс.

Но есть ли разница, с кем драться, исходя из выгоды? Есть повод полагать, что Шавкату выгоднее победа Мухаммада. Во-первых, он в среднем чаще дерется, если не учитывать его простой за последний год (Белал просто ждал титульник и не принимал другие поединки). К примеру, Эдвардс после завоевания пояса выходит в клетку в среднем раз в восемь месяцев. Если он побьет Мухаммада, то велика вероятность, что в следующий выйдет защищать титул ориентировочно в марте.

Во-вторых, Мухаммад уже обещал, что в случае завоевания пояса будет готовиться к его защите против Рахмонова. Да и вообще, с тем же Эдвардсом не прочь подраться чемпион легкого веса Ислам Махачев, желающий стать двойным чемпионом. А с Мухаммадом россиянин поддерживает дружеские отношения, и их бой маловероятен. Поэтому тут есть двойная выгода для Шавката в победе Мухаммада.

В-третьих, как бы банально это ни звучало, но Рахмонову будет проще справиться именно с американским палестинцем. Эдвардс является фаворитом их поединка, и сложно представить, каким будет на тот момент уже 36-летний Мухаммад в конце июля, если вспомнить, что он не дрался с мая 2023-го.

Букмекеры оценивают шансы Эдвардса на третью успешную защиту примерно в 70 процентов. Мало кто действительно верит, что Мухаммад победит англичанина у него же дома, тем более он находится на пике. Первый раунд их поединка в 2021 году Леон забрал вчистую - каждый из трех судей насчитал 10:9.

Поэтому наш вердикт таков: Рахмонову было бы выгоднее чемпионство Мухаммада, но такой исход будет считаться сенсацией. Но и победа Эдвардса не станет какой-то катастрофой, так как Шавкат может найти ключи и к нему. Неудобства могут составить только те факторы, что Леон редко дерется и у него больше потенциальных соперников, помимо казахстанца, к примеру, Махачев.

Отметим, что в рамках турнира UFC 304 уже анонсированы другие громкие бои. Временный чемпион в тяжелом весе Том Аспинэлл (14-3) проведет реванш с Кертисом Блэйдсом (18-4-0-1), Бобби Грин (32-15-1-1) встретится с Пэдди Пимблеттом (21-3), Арнольд Аллен (19-3) - с Гигой Чикадзе (15-3), а Мухаммад Мокаев (12-0-0-1) - с Манелом Кейпе (19-6).

Фото: UFC©️