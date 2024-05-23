Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Тренер Головкина "разоблачил" казахский стиль бокса

Тренер Головкина "разоблачил" казахский стиль бокса
©Турар Казангапов/Vesti.kz

Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) Джонатон Бэнкс поделился ожиданиями от предстоящего боя своего подопечного Али Ахмедова (20-1, 15 КО) из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Детройте (штат Мичиган, США) Ахмедов встретится с никарагуанцем Энкарнасионом Диасом (18-4, 11 КО). Поединок рассчитан на десять раундов и пройдет утром 24 мая по астанинскому времени.

"С Али мы познакомились, когда я начал тренировать Головкина, около пяти лет назад. Для меня это возвращение домой. Али впервые сможет подраться в Детройте, а я впервые за долгое время могу поработать дома.

Казахский стиль очень схож с кубинским и со стилем зала Kronk, потому что в нем много движения. Мы держим ритм наряду с движением. В этом вся разница. Мы отталкиваемся от этого ритма и движения. Мы выходим, чтобы драться и побеждать. У Али будет хорошая возможность впервые отбоксировать в Детройте", - цитирует Бэнкса Boxingscene.com.

Ахмедов также доволен совместными занятиями с тренером:

"Я очень рад работать с Джонатоном. У нас очень хорошая сзяь. Он меня понимает, и я верю в него. Я многому научился у Джонатона. Он научил меня многому, как лучше передвигаться по рингу. Конечно, я знал о Kronk Gym, когда жил в Казахстане. Все бойцы во всем мире знают о Kronk Gym. Я впервые тренируюсь здесь, и это очень волнительно".

Напомним, свой предыдущий бой Ахмедов провел 27 апреля в Алматы, где на шоу "Ночь чемпионов IBA" нокаутировал во втором раунде Карлоса Риверо (26-4-1, 15 КО) из Венесуэлы.

Что касается Головкина, то он работает с Бэнксом с 2019 года. Свой последний бой 42-летний GGG провел в сентябре 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Появились новости о возвращении Головкина и четвертом бое с Канело

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Ахмедов Али Профессиональный бокс Бэнкс Джонатан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 11:20
Профи-бокс
©boxingscene.com Джукембаев завершил карьеру "ужасного" боксера с 19 нокаутами
Сегодня , 10:10
Профи-бокс
©Турар Казангапов/Vesti.kz Тренер Головкина "разоблачил" казахский стиль бокса
Сегодня , 09:10
Профи-бокс
©x.com/ProBox_TV WBA отреагировала на досрочную победу Джукембаева за титул в США
Сегодня , 07:50
Профи-бокс
©x.com/probox_tv Видео нокаута, или как Джукембаев выиграл бой за титул в США
Сегодня , 07:40
Профи-бокс
©WBA Нокаутом закончился бой Батыра Джукембаева за титул в США
Вчера , 23:14
Профи-бокс
©instagram.com/muzdi_______/ Красотка-боксерша из Казахстана анонсировала свой бой
Вчера , 19:50
Профи-бокс
©instagram.com/adal_promotions Стали известны новости по бою Нурсултанова
Вчера , 10:29
Профи-бокс
©instagram.com/meiirim.nursultanov Бывший "король бокса" из Казахстана узнал хорошую новость
21 мая, 17:20
Профи-бокс
©Top RAnk Алимханулы переплюнул Фьюри и попал в компанию к Канело и Усику
21 мая, 14:36
Профи-бокс
©instagram.com/thesavannahbond Боксер-нокаутер расстался с порноактрисой: купил ей кольцо за миллион долларов
21 мая, 12:30
Профи-бокс
©instagram.com/nurlan__saburov/ Нурлан Сабуров "перешел" в профи-бокс и "получил" бой с соперником Майка Тайсона
21 мая, 08:20
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997/ Ангелина Лукас объявила имя новой соперницы
20 мая, 15:49
Профи-бокс
©instagram.com/batyr_jukembaev Нокаут спрогнозирован в бою Джукембаева
20 мая, 15:01
Профи-бокс
©Кадр из видео Усика лишат звания "абсолюта" после победы над Фьюри
20 мая, 10:47
Профи-бокс
©Турар Казангапов/Vesti.kz Канело "записали" два поражения от Головкина: подробности
20 мая, 09:52
Профи-бокс
©instagram.com/parisfury1 Жена Фьюри эмоционально отреагировала на поражение мужа от Усика
19 мая, 13:00
Профи-бокс
©oleksii.chumachenko/depositphotos.com Лучше Головкина. В России оценили уровень Усика после победы над Фьюри
19 мая, 12:00
Профи-бокс
©Кадр из видео Экс-соперник Кункабаева жестко финишировал небитого соперника
19 мая, 11:00
Профи-бокс
©Кадр из видео Это случилось вновь. Сколько денег проиграл рэпер Дрейк из-за ставки на Фьюри?
19 мая, 08:20
Профи-бокс
©Кадр из видео "Я выиграл бой". Фьюри объяснил решение судей в поединке с Усиком
19 мая, 07:00
Профи-бокс
©Кадр из видео Историческим результатом завершился бой Усик - Фьюри за звание "абсолюта"
18 мая, 23:16
Профи-бокс
©Кадр из видео Ковалева отправили в тяжелый нокдаун в карде боя Усик - Фьюри
18 мая, 21:26
Профи-бокс
©Boxingscene.com Прямая трансляция боя Усик - Фьюри за "абсолют"
18 мая, 09:34
Профи-бокс
©Wasserman Boxing "Казахский король нокаутов" выбрал помощников к бою экс-чемпионом мира
18 мая, 09:03
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle "Генерал" с 18-ю победами бросил вызов Алимханулы
17 мая, 16:59
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Ангелина Лукас объявила дату следующего боя
17 мая, 15:15
Профи-бокс
©talksport.com Фьюри боится смотреть в глаза Усику. Известны слова чемпиона
16 мая, 19:55
Профи-бокс
©twitter.com/ProBox_TV Стала известна цена боя Джукембаева с "ужасным" боксером с 19 нокаутами
16 мая, 19:40
Профи-бокс
©instagram/zhankoshturarov Чемпион мира из Казахстана определился с защитой титула
16 мая, 13:20
Профи-бокс
©Турар Казангапов/Vesti.kz Канело назначили бой против претендента с рекордом 22-0

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus