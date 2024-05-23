Тренер Головкина "разоблачил" казахский стиль бокса

Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) Джонатон Бэнкс поделился ожиданиями от предстоящего боя своего подопечного Али Ахмедова (20-1, 15 КО) из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Детройте (штат Мичиган, США) Ахмедов встретится с никарагуанцем Энкарнасионом Диасом (18-4, 11 КО). Поединок рассчитан на десять раундов и пройдет утром 24 мая по астанинскому времени.

"С Али мы познакомились, когда я начал тренировать Головкина, около пяти лет назад. Для меня это возвращение домой. Али впервые сможет подраться в Детройте, а я впервые за долгое время могу поработать дома. Казахский стиль очень схож с кубинским и со стилем зала Kronk, потому что в нем много движения. Мы держим ритм наряду с движением. В этом вся разница. Мы отталкиваемся от этого ритма и движения. Мы выходим, чтобы драться и побеждать. У Али будет хорошая возможность впервые отбоксировать в Детройте", - цитирует Бэнкса Boxingscene.com.

Ахмедов также доволен совместными занятиями с тренером:

"Я очень рад работать с Джонатоном. У нас очень хорошая сзяь. Он меня понимает, и я верю в него. Я многому научился у Джонатона. Он научил меня многому, как лучше передвигаться по рингу. Конечно, я знал о Kronk Gym, когда жил в Казахстане. Все бойцы во всем мире знают о Kronk Gym. Я впервые тренируюсь здесь, и это очень волнительно".

Напомним, свой предыдущий бой Ахмедов провел 27 апреля в Алматы, где на шоу "Ночь чемпионов IBA" нокаутировал во втором раунде Карлоса Риверо (26-4-1, 15 КО) из Венесуэлы.

Что касается Головкина, то он работает с Бэнксом с 2019 года. Свой последний бой 42-летний GGG провел в сентябре 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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