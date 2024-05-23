Боксеры из Казахстана узнали соперников по отбору на Олимпиаду

С 24 мая по 2 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет последний отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже. В нем также примут участие представители сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Женскую сборную Казахстана представят пять человек, а мужскую - один.

Накануне прошла жеребьевка, по итогам которой казахстанцы узнали своих первых соперников.

Женщины:

50 кг. Назым Кызайбай - Николь Дурикова (Словакия);

54 кг. Улжан Сарсенбек - Шера Мэй Патрисио (США);

60 кг. Римма Волосенко - Мария Фелиситас Гангльбауэр (Германия);

66 кг. Наталья Богданова - Кристина Кулухова (Сербия);

75 кг. Валентина Хальзова - Каролина Махно (Украина).

Мужчины:

63,5 кг. Мухамедсабыр Базарбайулы - Кристиан Питт Лорант (Филиппины).

Последний шанс, или Как боксеры из Казахстана будут биться за Олимпиаду в Париже