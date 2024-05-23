Боксеры из Казахстана узнали соперников по отбору на Олимпиаду

С 24 мая по 2 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет последний отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже. В нем также примут участие представители сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Женскую сборную Казахстана представят пять человек, а мужскую - один.
Накануне прошла жеребьевка, по итогам которой казахстанцы узнали своих первых соперников.
Женщины:
50 кг. Назым Кызайбай - Николь Дурикова (Словакия);
54 кг. Улжан Сарсенбек - Шера Мэй Патрисио (США);
60 кг. Римма Волосенко - Мария Фелиситас Гангльбауэр (Германия);
66 кг. Наталья Богданова - Кристина Кулухова (Сербия);
75 кг. Валентина Хальзова - Каролина Махно (Украина).
Мужчины:
63,5 кг. Мухамедсабыр Базарбайулы - Кристиан Питт Лорант (Филиппины).
Последний шанс, или Как боксеры из Казахстана будут биться за Олимпиаду в Париже
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