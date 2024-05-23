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"Золотой мальчик" и небитый профи. С кем схлестнется казах за путевку на Олимпиаду

"Золотой мальчик" и небитый профи. С кем схлестнется казах за путевку на Олимпиаду
©instagram.com/criztianlaurente15

Казахстанские боксеры узнали первых соперников в заключительном отборочном турнире на Олимпийские игры-2024 в Париже, который пройдет с 24 мая по 2 июня в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

Так, в мужской сетке Казахстану осталось добрать одну лицензию в весовой категории до 63,5 килограмма, за нее будет биться Мухамедсабыр Базарбайулы. Чтобы отобраться на предстоящие ОИ, казахстанцу нужно попасть в полуфинал турнира или выиграть состязание в квартете проигравших в 1/2 финала. Иными словами, попасть в топ-5.

Первым соперником Базарбайулы станет 24-летний филиппинец Кристиан Питт Лорант по прозвищу "Золотой мальчик". Оппонент не из простых: бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи (2018), на внутренней арене неоднократно выигрывал золотые медали. Кроме того, уже успел провести 12 боев на профи-ринге и одержать в них победы, в семи случаях нокаутом. В 2016 году был признан лучшим боксером-юниором Азии по версии Азиатской конфедерации бокса.

Если Базарбайулы пройдет филиппинца, то в одном из последующих боев он может встретиться с 23-летним кубинцем Эрисланди Альваресом. Последний, кстати, провел три поединка в профи и вышел победителем в них, оформив один нокаут.

Если Базарбайулы возьмет олимпийскую квоту в Бангкоке, то это будет сродни подвигу.

Добавим, что в женской сетке выступят пять боксерш из Казахстана, с их соперницами можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Бокс Олимпиада-2024 Сборная Казахстана по боксу

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